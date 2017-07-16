ماتيس: “العديد” في قطر تعمل على مدار الساعة.. ولا حاجة لبدائل

نفى وزير الدفاع الأميركي جايمس ماتيس ، أن تكون الولايات المتحدة تبحث عن بديل لقاعدة “العديد” الجوية الأميركية في قطر ، على خلفية التوتر الراهن في المنطقة.

وأكد ماتيس ، خلال اجتماع مع الصحافيين ، أن الأزمة الخليجية ليس لها أي تأثير على العمليات التي تخوضها القوات الأميركية بإستخدام قاعدة “العديد” في قطر ، ولا ترى واشنطن أي حاجة للبحث عن بديل لهذه القاعدة.

ووفقا لمعلومات ذكرها ماتيس عن القاعدة التي تعد أحد أهم المحطات المستخدمة في مكافحة تنظيم “داعش”، وتضم حوالي 11 ألف جندي أميركي، فهي “لا تزال تعمل على مدار الساعة، ويتم استلام الإمدادات، ولن نحتاج للبحث عن بدائل”.

وأضاف: “هذا لا يعني أننا لا نريد أن نحل المسألة في أقرب وقت ممكن، ونحن نقف ضد تمويل الإرهاب ليس فقط في قطر ولكن لدى الجميع”.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد صرح في وقت سابق، أن الولايات المتحدة لو اضطرت إلى الخروج من قاعدة “العديد”، فإن هناك “10 دول مستعدة” لأن تبني للولايات المتحدة بسرور قاعدة أخرى. فيما استبعد وزير الدفاع القطري في وقت سابق، إغلاق قاعدة “العديد” الأميركية في قطر ، قائلا إنه “أمر غير وارد على الإطلاق”.

واندلعت الأزمة القطرية الخليجية قبل شهر، عندما أعلنت أربع دول عربية هي السعودية البحرين والإمارات ومصر ، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر ، متهمة إياها بدعم الإرهاب والتدخل في شؤونها الداخلية، وهي الإتهامات التي نفتها الدوحة قطعا.