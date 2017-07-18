حاصباني: المسؤول عن مستشفى خربة قنافار يجري عمليات مخالفة للأصول الطبية

أكّد نائب رئيس الوزراء وزير الصحة غسان حاصباني استيلام وزارة تقاريرعن مخالفات يقوم بها الطبيب المسؤول عن مستشفى خربة قنافار حيث يقوم الطبيب بعمليات مخالفة للأصول الطبيّة بما فيها زرع بروتيز للمرضى غير مطابقة لأي من مواصفات كما لم تصدّق وتوافق عليها وزارة الصحة.

وأضاف حاصباني في حديث للـ”LBCI”: البروتيز التي يستخدمها الطبيب صنع اليد الأمر الذي يشكل مخاطر على المرضى ومضاعفات كالإلتهاب وعليه تتطلب بعض الحالات إعادة العمليّة من جديد”.