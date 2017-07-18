صبيحة الجلسة: “السلسلة” تراوح بين التفاؤل والترقب الحذر حتى ربع الساعة الأخير

إذا صدقت التوقعات وصفت النيات سيكون اللبنانيون اليوم أمام إنجاز تاريخي طال انتظاره يُنصف أصحاب الحقوق ولا يقصم ميزانية الدولة. فبعد يوم مكوكي حافل بالاجتماعات والاتصالات استمرت حتى ساعات متأخرة من الليل بهدف تعبيد الطريق وجعله سالكاً وآمناً أمام إبصار سلسلة الرتب والرواتب النور اليوم في الهيئة العامة.

واختصرت مصادر متقاطعة من مختلف الكتل النيابية أجواء “السلسلة” بالقول لصحيفة “المستقبل“: “الأمور مرهونة بخواتيمها وهي لا تزال حتى الساعة (قرابة منتصف ليل أمس) تراوح بين التشاور والتفاؤل والترقب الحذر بانتظار ما ستخلص إليه توافقات ربع الساعة الأخير”.

وإذ أوضحت أن اجتماع السراي الحكومي أمس نجح في تذليل معظم العقبات أمام إقرار “السلسلة”، لفتت المصادر إلى وجود بعض العقد التي تحتاج إلى مزيد من التشاور والتنسيق سواءً بين الرؤساء الثلاثة ميشال عون ونبيه بري وسعد الحريري أو بين الكتل النيابية نفسها على أن يتحدد في ضوء مشاورات الليل مسار نهار اليوم في ساحة النجمة، وألمحت المصادر في هذا المجال إلى ضرورة بتّ موضوع الموازنة العامة وجدولتها على سلّم أولويات الجلسة التشريعية تماشياً مع التوافق الوطني على وجوب تزامن وترابط المسارات بين الموازنة والسلسلة والإصلاحات.

وعن اجتماع السراي الذي ترأسه الحريري وحضره وزيرا المال والاتصالات علي حسن خليل وجمال الجراح والنواب إبراهيم كنعان وجورج عدوان وعلي فياض وأكرم شهيب، أكدت المصادر أنه توصل إلى إقرار مبدأ تقسيط كلفة سلسلة الرتب والرواتب على مدى سنتين أو ثلاث سنوات، كاشفةً في ما يتصل بمسألة المتقاعدين عن “توافق مبدئي وجزئي تم بين الأفرقاء حيال هذه المسألة ويقضي بدفع 25% من قيمة كلفة درجات المتقاعدين بواقع 350 مليار ليرة وإرجاء سداد القيمة الباقية إلى العام المقبل”.

وكان المشاركون في اجتماع السراي قد أعربوا إثر انتهائه عن تفاؤلهم بمآل المشاورات الجارية، فرأى خليل أنّ الأمور أصبحت في “المراحل الأخيرة للتفاهم شبه الكامل على السلسلة”، بينما أكد عدوان الاتجاه نحو إقرارها.

من جهتها ذكرت صحيفة “اللواء“، أنه وخلافاً للمعلومات التي ذكرت بأنه تمّ قطع شوط كبير من التفاهم على إقرار السلسلة، فإن مصادر المجتمعين أكدت لـ”اللواء” ان مشكلة تأمين الموارد المالية لزيادة تعويضات المتقاعدين بقيت عالقة، خصوصاً وأن كلفتها تبلغ 780 مليار ليرة، وتقرر ان يعود الحضور إلى قياداتهم اعتباراً من الليلة لمعرفة كيفية تأمين هذه الكلفة، مع انه جرى طرح اقتراح بتجزئة دفع هذه الزيادة، من دون ان يعرف ما إذا كان تمّ الاتفاق على هذا الاقتراح أم لا، على ان تكون مقرونة باصلاحات واسعة.

وأوضحت المصادر بالنسبة إلى مسألة ربط السلسلة بالموازنة، انه تمّ الفصل بينهما عملياً، بحيث تطرح السلسلة اليوم في الجلسة التشريعية، مثلما هو معروف، ويترك للنقاش ان يأخذ مجراه، ويحسم الاتجاه نحو اقرار السلسلة أو تأجيلها، فيما الموازنة تحتاج إلى أيام قليلة لإنجاز درسها في لجنة المال، على ان تحال فوراً الى الهيئة العامة التي ستدعى إلى جلسة قد تعقد الأسبوع المقبل أو الذي يليه.

وبهذا المعنى يمكن القول ان السلسلة، برغم الاجتماعات المتواصلة بقيت معلقة على توافق اللحظات الأخيرة اليوم، وهو ما ألمح إليه الوزير خليل بقوله: “اصبحنا في المراحل الأخيرة للتفاهم شبه الكامل على السلسلة لكي نذهب غداً (اليوم) إلى المجلس ونناقشها بإيجابية ونصل إلى نتيجة”.

اما عدوان فاكتفى بالقول: أجواء الاجتماع كانت إيجابية ونتجه لإقرار السلسلة، وبقي على هذا العبارة من دون الدخول في تفاصيل.

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