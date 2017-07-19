محفوض: ما أبشع من الزانية التي تحاضر بالعفاف سوى مندوب بشار الاسد في بيروت

علّق رئيس “حركة التغيير” المحامي ايلي محفوض على بيان السفارة السورية في بيروت قائلاً: “نكتة اليوم بيان السفارة السورية عن سوء معاملة رعاياها، يا سيد علي علي أنت مجرد نسخة طبق الأصل عمن سبقك كغازي ورستم والأجدى بك أن تلوذ بالصمت”.

وتابع في سلسلة تغريدات على حسابه عبر “تويتر”: “ما أبشع من الزانية التي تحاضر بالعفاف سوى مندوب بشار الاسد في بيروت عندما يحاضر بحقوق الانسان الا تعلم يا هذا اذا بليتم بالمعاصي إستتروا”.