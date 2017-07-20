الجيش يستعد للمعركة ويحشد 4 آلاف جندي على تخوم عرسال

توحي كل المعطيات الميدانية والسياسية بقرب اندلاع معركة عرسال خلال الأيام القليلة المقبلة. فبعد إعلان رئيس الحكومة سعد الحريري أن “الجيش سيقوم بعملية مدروسة في جرود عرسال ، والحكومة تعطيه الحرية لمعالجة هذا الأمر”، برزت، أمس، زيارة قائد الجيش العماد جوزيف عون وحدات الجيش المتمركزة في جرود السلسلة الشرقية في بريتال حتى أطراف جرود نحلة وعرسال .

وقالت مصادر متابعة، كما نقلت صحيفة “الجريدة” الكويتية، إن “الجيش أكمل استعداداته لشن عملية عسكرية ضد المسلحين في عرسال ، وأنه نفذ طوقاً أمنياً يفصل البلدة عن منطقة التلال (الجرود)”، وحشد 4 آلاف جندي في محيط البلدة، لافتة إلى أن “الجيش يشارك في المعركة من خلال حماية البلدة واللاجئين السوريين فيها ومنع تسلل المسلحين من منطقة التلال”.

وأضافت المصادر: “شاهد أهالي قرى البقاع الشمالي عدداً كبيراً من الشاحنات التابعة لـ”حزب الله” تتوجه إلى الجرود”، مشيرةً إلى “التقدم الذي أحرزه الحزب في الجرود، إذ سيطر على بعض المناطق الخالية والتي تفصل بينه وبين المسلحين في محاولة لتقليص المساحات بين خطوط التماس تمهيداً للمعركة”.

وعزز هذه المعلومات، الصور التي انتشرت على مواقع التواصل الإجتماعي لعناصر من “حزب الله” تم حشدهم في إحدى القرى اللبنانية الحدودية قبل الإنطلاق إلى الجرود اللبنانية – السورية.

ويترافق كل ذلك مع تكثيف طيران النظام السوري غاراته العنيفة على جرود القلمون السوري والسلسلة الشرقية اللبنانية، في عملية تمهيدية لعملية الجيش.

وطالب رئيس بلدية عرسال باسل الحجيري ، أمس، المسلحين في الجرود بالإنسحاب إلى الداخل السوري، وتجنيب أهالي البلدة خسائر “معركة غير متكافئة”.

وكانت قوة خاصة في مخابرات الجيش في البقاع نفذت عملية نوعية في عرسال ، أمس، أدت إلى توقيف كل من عبد المالك كنعان وخضر الأطرش .

إقرأ أيضا: