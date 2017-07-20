نتانياهو متفق مع بوتين على ضرب قوافل الأسلحة لـ”حزب الله”: لقد أمّنا حدود إسرائيل

كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو عن طريق الخطأ، في اجتماع مغلق مع رؤساء وزراء المجر والجمهورية التشيكية وبولندا وسلوفاكيا في بودابست عن التعاون الرفيع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في سوريا .

وقالت مصادر إن الموجودين خارج الغرفة فوجئوا بصوت نتانياهو في آذانهم، حيث نسوا سماعات الأذن مفتوحة.

وتمكن الصحافيون من الاستماع لحديث نتانياهو لدقائق، قبل أن يكتشف الأمن الخطأ ويغلق السماعات، ولكن هذه الدقائق حملت تصريحات مهمة عن مستوى التعاون الرفيع بين روسيا وإسرائيل في سوريا .

وكشفت صحيفة “هآرتز” الإسرائيلية عن مقاطع من كلام نتانياهو ، تحدث فيها عن توجيه عشرات الغارات والضربات لقوافل نقل أسلحة لميليشيا “حزب الله” عبر سوريا ، مشيراً إلى اتفاقه مع بوتين على ذلك.

وقال نتانياهو في المقطع المسرب: “لقد أمنّا الحدود بشكل جيد، ليس في سيناء وحدها، بل في مرتفعات الجولان أيضاً”، متحدثاً عما سماه بـ”الجدار” بسبب تنظيم “داعش”، حيث تحاول إيران بناء جبهة إرهابية على حدودنا”؟

وأضاف: “أخبرت بوتين بأننا حين نرى عمليات نقل أسلحة لـ”حزب الله”، سنضربهم، وفعلنا ذلك عشرات المرات”.

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