دقت ساعة تحقيق حلمنا… جعجع: خطوات حاصباني المكمّلة لمن سبقه توصلنا للتغطية الصحية الشاملة

رأى رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع أنه يمكن التوصل الى التغطية الصحية الكاملة من خلال بالموازنة نفسها التي لدى وزارة الصحة حالياً بالإضافة الى القليل من المساهمات، وذلك من دون كلفة إضافية على الدولة لمساعدة اللبنانيين جميعهم.

كلام جعجع جاء خلال رعايته ورشة عمل تحت عنوان: “التغطية الصحية الشاملة…الأهداف وآليات التنفيذ”، نظمها حزب “القوات اللبنانية” في المقر العام للحزب في معراب، حيث وصف “هذه الساعة بالسعيدة جداً بالنسبة لنا لأنه وبكل بساطة الحلم الذي حلمناه طيلة 30 سنة حان الوقت لنطبقه، رافقنا في حياتنا السياسية وحاولنا تطبيقه، واليوم مع رفيقنا الوزير غسان حاصباني دقت الساعة لنضع موضع التنفيذ كل ما حلمنا به”.

وأشار جعجع الى أن “حاصباني اعتمد التصورات المقترحة في ملف الصحة، وقد دمجَ مشاريع كل من وزير الصحة الأسبق محمد جواد خليفة ورئيس لجنة الصحة النيابية د. عاطف مجدلاني وسواها، وعمل على اقتراح قانون لنقله في خط عسكري إلى الهيئة العامة لإقراره، وهكذا نكون توصلنا إلى التغطية الشاملة التي لطالما حلمنا بها للمواطنين جميعهم”.

وأضاف: “قد يتساءل البعض كيف سنتوصل الى تغطية صحية كاملة في ظل الوضع الاقتصادي القائم في لبنان؟ نحن نجيبهم انه بالموازنة نفسها التي لدى الوزارة حالياً بالإضافة الى القليل من المساهمات وكما يقول المثل: “الدبّار بيلغي القلّة”، يُمكن التوصل الى تغطية صحية شاملة من دون كلفة إضافية على الدولة لمساعدة اللبنانيين جميعهم”.

وختم جعجع: “ضمن كلمات نشيد “القوات” هناك عبارة تقول: “وقت الخطر قوات”، وأنا أزيد هذه الجملة “وقت الصحة أيضاً قوات”.

وقد حضر ورشة العمل: نائب رئيس الحكومة وزير الصحة غسان حاصباني، النائبان عاطف مجدلاني، طوني بو خاطر، نقيب الأطباء ريمون الصايغ، نقيب المستشفيات سليمان هارون، نقيب أطباء طرابلس عمر عياش، نقيب الصيادلة جورج سيلي، نقيب أطباء الاسنان في طرابلس اديب زكريا، نقيب وسطاء التأمين ايلي حنا، نقيبة مصانع الادوية كارول أبي كرم، نقيب أصحاب المختبرات الطبية في لبنان كريستيان حداد، المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي محمد كركي، الأمينة العامة لحزب “القوات اللبنانية” شانتال سركيس، وحشد من الفاعليات الطبية والصحية والتأمينية والدينية والإعلامية.