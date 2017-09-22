عازوري: وجودنا في جزين والمنطقة فاعل ويتنامى

أعلن رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع ترشيح المهندس عجاج حداد عن المقعد الكاثوليكي في دائرة الجنوب الأولى صيدا – جزين في احتفال أُقيم في المقر العام للحزب في معراب، في حضور رؤساء بلديات ومخاتير وفاعليات دينية وحزبية في المنطقة.

وقال منسق “القوات” في جزين جوزف عازوري في كلمته:”نحن هنا في معراب مقر عام حزب القوات اللبنانية جئنا من منطقة جزين المنطقة التي لم تبخل يوماً بالعطاء من اجل الوطن، في الحرب كنا كثر في المقاومة اللبنانية للدفاع عن وجودنا وكرامتنا وكنا لنا فيها قادة وعلى رأسهم عميد الاسرى في السجون السورية بطرس خوند ابن بلدة صيدون والقائد اسعد سعيد ابن بلدة حيطورة و كثر غيرهم.”

ولفت الى أنه “في الآونة الأخيرة كثُرت التحاليل والاحصاءات المدفوعة سلفاً عن منطقة جزين بأن وجود القوات في المنطقة خجول وان القيادة تناور بالترشيح في جزين لتأخذ في غير مكان. ان وجودنا في المنطقة فاعل ويتنامى يوماً بعد يوم نتيجة سياسة القيادة والعمل المتواصل والمصداقية العالية ونحن على تماس مع كل قضايا المنطقة وبالتالي ترشحنا ليس للمناورة. واليوم اعلان ترشيح رفيق لنا أتى نتيجة عمل تراكمي على مدى عدة سنوات قامت بها منسقية القوات في جزين بكامل أعضائها وبتوجيهات القيادة فشكراً على جهودكم. ومن اليوم فصاعداً سوف تتضاعف المسؤولية الملقاة على عاتقنا وتتطلب العمل من كل قواتي في المنطقة أكان ملتزماً أو مناصراً وحتى صديق”، آملاً “ان يكون لدينا نائب عن منطقتنا وفي كتلة القوات بعد الاستحقاق النيابي، لنعود الى معراب ونقول ان المهمة قد انجزت بناء على توجيهاتكم”.