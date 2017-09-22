ترامب يحذّر الزعيم الكوري الشمالي من اختبار لم يشهد مثله من قبل

حذر الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ الزعيم الكوري الشمالي من “اختبار لم يشهد مثله من قبل”. وأتى تحذير ترامب بعد رد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ -اون الخاضع لضغوط شديدة من الأمم المتحدة بعنفٍ على خطاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الأمم المتحدة، ونعته بالمختل عقليًا، مؤكدًا انه سيجعل “القائد الاعلى في الولايات المتحدة” يدفع غاليًا ثمن خطابه الداعي الى التدمير الكامل لجمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية.

وبالرغم من إدانتهما سلوك بيونغ يانغ، حذرت روسيا والصين الولايات المتحدة من أي تحرك عسكري في كلمتين ألقاهما سفيرا البلدين أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تنعقد هذه السنة في ظل المخاوف من نشوب حرب مع كوريا الشمالية.

ووقع ترامب الخميس أمرًا تنفيذيًا يجيز فرض عقوبات على افراد وشركات تمول وتسهل التجارة مع كوريا الشمالية في عدة مجالات منها البناء والطاقة والنسيج.

وأوضح وزير الخزانة ستيف منوشين أن المؤسسات المالية الأجنبية تبلغت أن عليها أن تختار: إمّا التعامل مع الولايات المتحدة أو مع كوريا الشمالية.

وكان وزير الخارجية الأميركية ريكس تيلرسون قد شدد على ضرورة مواصلة الجهود الدبلوماسية لحل أزمة كوريا الشمالية لكن الخيار العسكري مطروح، مؤكدا ان “الخيارات العسكرية لحل القضية الكورية الشمالية واردة”. واشار الى “اننا نحاول العمل مع روسيا لكن هناك خلافات جدية بيننا”.

هذا وتحدث الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، خلال كلمته بأعمال القمة الـ 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، عن كوريا الشمالية وتجاربها النووية، قائلا: “الولايات المتحدة لديها قوة كبرى وتتحلى بالصبر لكن إذا اضطرت للدفاع عن نفسها أو عن حلفائها، فلن يكون أمامنا من خيار سوى تدمير كوريا الشمالية بالكامل”.