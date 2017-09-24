“القوات” – المتن الشمالي: شعار “القوات أسمى من أن تطاله أيادي السوء

إستنكرت منسقية المتن الشمالي في حزب “القوات اللبنانية” بشدة ما قامت به “خفافيش الظلام” من تشويه لشعارات مركز “القوات” في بكفيا بتاريخ 24 أيلول 2017، خصوصاً وأن هذه العملية التخريبية أتت بعد 48 ساعة على اجتماع الهيئة الجديدة لمكتب “القوات” في بكفيا مع مسؤولي منسقية المتن.

وأشارت، في بيان، الى ان شعار “القوات اللبنانية”، الذي أطلقه الرئيس الشهيد بشير الجميل، الأرزة ودائرتها الحمراء التي حمتها وتحميها وهي دماء شهداء المقاومة اللبنانية كافة، هو أسمى من أن تطاله أيادي السوء، وان تخربشه اصحاب الأفكار المخربة والظلامية، فهو ثابت وناصع وراسخ في ضمير هذا المجتمع ووجدان وقلوب أبنائه الاوفياء للقضية والشهداء والإنسان في لبنان عامة وفي المتن الشمالي وبكفيا تحديداً، مهد البشير، ولحده”.