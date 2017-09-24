تعرّضت لافتَتي “القوات اللبنانية” في منطقة بكفيا للاعتداء فجر السبت – الأحد، الخبر الذي انتشر كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي كما أدى الى تحرك المسؤولين المعنيين لتفادي أي خلاف بين أهالي المنطقة.

بو رحال: سخافة و”ولدنات”

رئيس مركز “القوات” في بكفيا رياض بو رحال اوضح انه عند الساعة الواحدة والنصف من فجر الأحد وأثناء عودته الى منزله، مرّ من أمام مركز “القوات” فلم يجد ما هو خارج عن المألوف، لكن صباح الأحد استيقظ شباب المكتب ليجدوا ان “البويا” الحمراء تغطي لافتَتي “القوات” في بكفيا، مشيراً الى “أننا نضع اللافتات لان مركز “القوات” في بكفيا غير ظاهر على الطريق العام”.

وقال بو رحال في حديث لموقع “القوات”: “أبلغنا المخابرات والدرك بما حصل، كما تلقيت اتصالات استنكار من فاعليات المنطقة وقد أكدت لي ان ما حصل هو عمل تخريبي هدفه إشعال فتنة بين الأهالي”.

وأكد “انه ليس لدينا شكوك تجاه اي جهة معينة، لكننا نشعر بانه غير مرغوب بنا، ومن قام بالاعتداء فادنا ولم يضرنا”، مشدداً على ان “أي شخص واعٍ ومسؤول من المستحيل ان يقوم بهذا الأمر”.

وعن حديث منسق منطقة المتن في “القوات” جان ابي حيدر الذي ربط الاعتداء الذي حصل اليوم باللقاء الذي جمع أعضاء من اللجنة المركزية في بكفيا نهار الخميس الفائت، قال: “كل الاحتمالات واردة، وشخصياً أصف ما حصل بالسخافة و”الولدنات” وهذه الأفعال قد تؤدي لاحقاً الى أمور غير مُنضبطة”.

وختم بو رحال حديثه قائلاً: “ننتظر المعلومات الشرعية لتوضيح ما حصل وتبيان الحقيقة، ونحن أكبر من هذه “الحركات”، ونحن موجودون مهما كان هدفهم ومهما فعلوا، ومن يريد مواجهتنا فليواجهنا علناً لانه سيربح أكثر معنا”.

وكان منسق منطقة المتن في “القوات” جان ابي حيدر قد اوضح في وقت سابق لموقع “القوات” ان الاعتداء قد يكون على خلفية اللقاء الذي جمع أعضاء من اللجنة المركزية في بكفيا نهار الخميس 21 ايلول عند الساعة التاسعة، مؤكداً انه “ليس لدينا شكوك تجاه أي جهة معينة”. وقال: “سنصدر بياناً بعد قليل لتوضيح ما حصل”.