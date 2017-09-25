بالصور: الرئيس عون وعقيلته في فرنسا

وصل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون واللبنانية الاولى السيدة ناديا ميشال عون الى مطار لوبورجيه العسكري في العاصمة الفرنسية الساعة الحادية عشرة والنصف قبل الظهر بتوقيت فرنسا (الثانية عشرة والنصف ظهرا بتوقيت بيروت) في بداية “زيارة دولة” تلبية لدعوة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون. ورافق الرئيس عون وفد رسمي ضم وزيري الخارجية والمغتربين جبران باسيل، الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية بيار رفول، والسفير اللبناني في فرنسا رامي عدوان ومدير الشؤون السياسية في وزارة الخارجية السفير غادي خوري.

وكان في استقبال الرئيس عون على ارض المطار اضافة الى السفيرين عدوان وخوري السفير الفرنسي لدى لبنان برونو فوشيه وعدد من اركان السفارة اللبنانية في فرنسا, ومندوب لبنان الدائم لدى بعثة الاونسكو السفير الدكتور خليل كرم واعضاء البعثة. وعلى الفور، انتقل رئيس الجمهورية الى مقر الاقامة في فندق “بلازا اتينيه” ليترأس اجتماع عمل تنسيقيا وضعت خلاله اللمسات الأخيرة على برنامج العمل طوال فترة الزيارة.

برنامج اليوم الاول

وفي برنامج اليوم الاول ” لزيارة الدولة” اقيمت عند الساعة الرابعة والدقيقة العشرين بتوقيت باريس، مراسم التكريم الرسمية للرئيس عون امام قوس النصر في ساحة النجمة وسط العاصمة الفرنسية، حيث وضع اكليلا من الزهر على نصب الشهداء ثم انتقل بعدها والوفد المرافق الى قصر الاليزيه واجرى محادثات رسمية مع الرئيس ماكرون اعقبها مؤتمر صحافي مشترك، على ان ينتقل ونظيره الفرنسي بعد ذلك الى معهد العالم العربي لافتتاح معهد “مسيحيو الشرق: 2000 سنة من التاريخ”.

وفي التاسعة مساء، يحضر الرئيس عون والوفد المرافق عشاء الدولة الذي يقيمه الرئيس الفرنسي وقرينته على شرفه واللبنانية الاولى في قصر الاليزيه.

ومن المقرر ان يزور الرئيس عون خلال الزيارة مجلسي الشيوخ والنواب الفرنسيين ومقر الحكومة الفرنسية في قصر ماتينيون، بالاضافة الى بلدية باريس، كما يلتقي اعضاء الجالية اللبنانية في حفل استقبال يقيمه السفير اللبناني لدى فرنسا على شرفه.