بارزاني: على الجميع القبول بخيار شعب كردستان

دعا رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، الثلثاء، حكومة بغداد باحترام قرار الشعب الكردي وإرادته، وعدم اللجوء إلى لغة الوعيد والتهديد والتصريحات العصبية، مؤكدا أن الاستفتاء على انفصال إقليم كردستان حق دستوري يكفله دستور 2005 حسب قوله.

وقال في كلمة له عن استفتاء كردستان، أن على الجميع القبول بخيار شعب كردستان، مؤكداً “بدأنا مرحلة جديدة وهي تشكل انتصارا لشعب كردستان”.

وتابع “حكومة بغداد لم تلتزم بالدستور ورفضت الشراكة، ونحن مستعدون للمفاوضات مع بغداد ومتمسكون بالحل السلمي”.

وأكد أن شعب كردستان لعب دورا مهما في تأسيس العراق الجديد، وحكومات بغداد هي التي أنهت التحالف الشيعي – الكردي.

وقال أن التجربة الماضية كانت فاشلة وعلينا فتح حوار بدلا عن العقوبات، مشدداً على الأخوة بين العرب والكرد ولا نريد مشاكل مع دول الجوار.

وجدد بارزاني التزامه بمواصلة مكافحة الإرهاب و”داعش” مطالباً أكراد العراق بالاتحاد وتجنب الانقسام وتنحية الخلافات، والإرتقاء فوق الخلافات الحزبية.

بغداد تمهل كردستان