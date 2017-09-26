بغداد تمهل كردستان 3 أيام… وإلّا

أصدر مجلس الوزراء العراقي قرارا بحظر الرحلات الجوية من وإلى كردستان في حال لم تخضع المطارات لسلطة الحكومة. حسب مراسلنا.

ونقلت رويترز عن التلفزيون الرسمي، أن حكومة العراق أمهلت كردستان 3 أيام لتسليم السيطرة على المطارات لتفادي حظر جوي دولي.

وطلبت بغداد قبل عدة أيام من الدول الأجنبية وقف الرحلات المباشرة إلى مطاري أربيل والسليمانية الدوليين داخل الإقليم لكن لم تستجب لهذا النداء سوى إيران التي علقت الرحلات المباشرة إلى الإقليم.

من جهة أخرى، انتقد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، عملية الاستفتاء في كردستان، وقال في مؤتمره الصحافي الأسبوعي الثلاثاء، إنها “عملية فردية لم تحترم رأي الشراكة أو الإرادة الدولية”.

وقال العبادي إن ثروات إقليم كردستان تدار بعيدا عن الرقابة وتذهب إلى حسابات شخصية خارج البلاد، على حد قوله.