رئيس المنطقة التربوية في البقاع لموقع “القوات”: مديرة متوسطة الفرزل اخطأت عندنا طغت انسانيتها على القوانين

ذكرت مصادر تربوية رفيعة المستوى في منطقة البقاع وتعليقاً على قضية الطفل هادي الذي يعاني من السرطان، ان هناك تجنٍ كبير بحق مديرة متوسطة الفرزل الرسمية المختلطة السيدة فاديا س.

وتابعت المصادر لموقع “القوات اللبنانية” الإلكتروني: “صحيح ان الطفل هادي يعاني من مرض السرطان لكنه كان يعامل بأفضل طريقة من المديرة والهيئة التعليمية، وكانت هذه السنة الاولى 2016/2017 التي يلتحق فيها بالمدرسة وهو أتى من دون افادة مدرسية من مدرسته السابقة كي يسجل رسمياً، وعلى الرغم من ذلك، ادخل الى المدرسة على مسؤولية المديرة”.

كما كشفت المصادر أن المنطقة التربوية في البقاع لا تقبل بملفات ناقصة، لأن ذلك يعرضها للمساءلة، الا ان ادارة المدرسة اصرت على تعليم هادي، مشيرة الى انه وخلال السنة الدراسية كان هادي وبسبب مرضه يتغيب كثيراً ولا يشارك في الفروض حتى بات يؤثر على التلامذة واجواء الصف، وقد ازداد وضعه الصحي سوءا بعدما اصيب بترقق العظم واصبحت مسؤوليته كبيرة جدا على الادارة حتى انه رسب في الامتحانات نهاية العام بسبب مرضه.

ومن المعروف أن المديرة تتمع بسمعة جيّدة وهي تلزم منصبها منذ ١٧ عاماً، وقد حصدت المدرسة نسبة نجاح 100 بالمئة في الإمتحانات الرسمية. كما احتل أحد طلاب البروفيه في المدرسة المرتبة 22 في لبنان.

رئيس المنطقة التربوية في البقاع يوسف بريدي شدد بدوره عبر موقعنا على أن مرض هادي أثر عليه وعلى زملائه في الصف وهو كان يعاني من عدم قدرته على مجاراة رفاقه اكاديمياً بسبب تغيبه الدائم، لافتاً إلى أن ذويه أتوا به إلى المدرسة من دون افادة مدرسية، لعدم تسديدهم القسط المدرسي في مدرسته القديمة، وعلى الرغم من ذلك، قررت المديرة إدخاله المدرسة على عاتقها حرصاً منها على ألا يبقى الطفل هادي بلا تعليم.

وإذ أكد أن الطفل يعاني بسبب مرضه، أشار إلى أن لا معطيات للمدرسة الرسمية لاستقبال حالات مماثلة.

واعتبر بريدي أن مديرة المدرسة لم تُجد شرح الأمور، مشيراً إلى أنه لو كان الطفل يتعرض جدياً للتعنيف فكان يجدر بوالدته أن تقدّم شكوى، سائلاً كيف يمكن لأم يتعرض ابنها للتعنيف أن تقدم على تسجيل ابنيها الآخرين في المدرسة عينها من دون أي اعتراض؟

وأعلن بريدي أن لديه عتب على المؤسسات الاعلامية التي اجتزأت كلامه واخذت الموضوع الى مكان، فيما الحقيقة في مكان آخر.

كما لفت بريدي إلى أن مديرة المدرسة طلبت من والدة هادي التكلم بالموضوع فراحت الام تبتز المديرة مطالبة اياها بانجاح هادي ومهددة بتحمّل العواقب، معتبراً أن طلب المديرة وضع هادي بمدرسة أخرى يأتي بالإطار الإنساني لأن الطفل لم يعد يتأقلم مع وضعه.

وكشف عن إعتصام للإهالي غداً دعماً لادارتها، قائلاً: “نعم ان مديرة المدرسة أخطأت، وخطؤها كبير جدا، نعم ان مديرة المدرسة خالفت، ومخالفتها كبيرة جدا، لكنها لا تشبه المخالفة التي نسبت اليها اليوم، ولا صورة الجلاد تليق بالحقيقة، لقد خالفت عندما طغت انسانيتها على القوانين وراعت الوضع الانساني والصحي لطفل ملفه لا يستوفي شروط التسجيل القانونية”.