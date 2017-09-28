رفع جلسة مجلس الوزراء الى الجمعة… الرياشي: الجو إيجابي جداً

أكد وزير الاعلام ملحم الرياشي ان الرئيس الحريري تحدث عن المراحل التي رافقت السلسلة وضرورة تأمين الإيرادات حفاظاً على التوازن المالي في البلد وتقرر اعتماد اجراءات قانونية لمتابعة السلسلة وقانون الضرائب.

الرياشي وخلال تلاوته مقررات مجلس الوزراء، قال: “: الجو إيجابي جداً والامور محلولة بإذن الله وغدا ناتقي بحلقة جديدة وستعرفون كل شيء.

وكان رئيس الجمهورية قد استهّل جلسة مجلس الوزراء، وقال: “لمسنا خلال جولتنا الخارجية تفهماً دولياً لموقفنا في موضوع النازحين، مع وعد بتبنّيه.”

رئيس الحكومة سعد الحريري أكد من جهته أنّه “بعد قرار المجلس الدستوري استجد واقع جديد”. وقال: “نحن امام احتمالات عدة فاما تدمج الضرائب بالموازنة او تحصل تعديلات بقوانين منفصلة وسنناقش الأمر لاتخاذ القرار المناسب”.