محلياتالجمعة 29 أيلول 2017 بعد قرار الحكومة… هيئة التنسيق النقابية تعلن تعليق الإضراب أعلن رئيس هيئة التنسيق النقابية نزيه جباوي، بعد اجتماع اجتماع الهيئة إثر انتهاء جلسة مجلس الوزراء، أن الهيئة قررت تعليق الإضراب كتعبير عن مبادلة “الإيجابية بالإيجابية”، وذلك بعدما قرر مجلس الوزراء صرف رواتب تشرين الأول على السلسلة الجديدة وبعدما توصل الى إعداد مشروع قانون معجّل مكرر يتضمن التعديلات على قانون الضرائب سيرسله إلى مجلس النواب. injected ad حكومة الثقة تعلنها: أنجزنا مشروع قانون يتضمن التعديلات على الضرائب كلمات مفتاحية: هيئة التنسيق النقابيةالمصدر: فريق موقع القوات اللبنانية