بعد عملية التهديد بالقتل التي تعرّض لها الكاتب الصحافي والمحلل السياسي محمد سلام في رسالة عبر موقع التواصل الإجتماعي “فايسبوك”، عمد موقع “القوات اللبنانية” إلى الإتصال بسلام للوقوف عند خلفية التهديد، ومن هو وراءه، فأكّد الأخير أنه لا معرفة لديه بالمهدد المدعو وائل حيدر، وهو ليس حتى صديقاً له عبر “الفايسبوك”.

سلام اشار إلى أنه تحرّى عن حسابه، ليتبيّن له أن الأخير يقيم في ألمانيا وهو بتواصلٍ دائم مع أهله في لبنان.

وكشف سلام أنه بات يعلم من خلال لوحة السيارة هوية صاحبها، بالتواصل مع القوى الأمنية في ألمانيا.

وشدد سلام على أن هناك تهديدا بالقتل وشتيمة واضحين، مشيراً الى أن لا علم له ما إذا كانت القوى الأمنية اللبنانية تحركت تجاه الموضوع وأن الأكيد أن القوى الأمنية الألمانية هي من تحرّكت وهناك مكتب محاماة يتابع الموضوع.

وقال سلام: “أنا رايح فيها للآخر، أتمنى ألا أصل إلى تأكيد شكوكي بأن دولتي لا تحصّل الحقوق فيما الدولة الألمانية تفعل ذلك”.

وشكر سلام موقع “القوات” لاهتمامه بالقضية، مضيفاً: “من خلال هذه التجربة عرفت من هو ابن مبدأ، ويتبيّن معدن الناس في مثل هذه الظروف”.