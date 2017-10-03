الجيش يوقف مطلق النار في إشكال صيدا والمشاركين معه واجتماع طارئ في السراي

أعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه، أن نتيجة الإشكال الذي حصل ليل الإثنين في مدينة صيدا، والذي أدى إلى مقتل شخصين وجرح آخرين، أوقفت مديرية المخابرات مطلق النار الفلسطيني عمر أحمد شحادة، والمشاركين: المواطن عبد الحسين صالح والفلسطينيين: مصطفى شحادة وشقيقه أحمد، محمود أبو راشد، ابراهيم الفران، أياد وهبة، وتم ضبط عدد من الأجهزة الخلوية، وكاميرا، بالإضافة إلى ذخائر وأعتدة عسكرية مختلفة، وقد أحيل الموقوفون مع المضبوطات إلى المراجع المختصة.

وعلى ضوء إشكال صيدا الإثنين، يعقد مجلس الامن الفرعي لمحافظة لبنان الجنوبي منذ الثانية ظهرا اجتماعا طارئا في سراي صيدا الحكومي، قاعة الرئيس الشهيد رفيق الحريري، برئاسة محافظ الجنوب منصور ضو، وحضور أعضائه الأمنيين والعسكريين والقضائيين، للبحث في موضوع السلاح المتفلت.