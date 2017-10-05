الملك سلمان يوقّع اتفاقات بالمليارات مع روسيا.. بوتين: الزيارة التاريخية ستعطي دفعاً قوياً للعلاقات بين البلدين

انطلقت، الخميس، أعمال القمة السعودية الروسية في موسكو بين الملك سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال الملك سلمان “نتطلع لتعزيز العلاقات مع روسيا لخدمة الاستقرار العالمي”. وأكد الملك سلمان حرص المملكة على تكثيف الجهود لمحاربة التطرف والإرهاب وتجفيف منابع تمويله.

وطالب بتأسيس مركز أممي لمحاربة الإرهاب، مؤكدا مواصلة العمل مع روسيا على استقرار أسعار النفط، ومشيرا إلى توافق سعودي روسي في كثير من الملفات.

وشدد العاهل السعودي على العمل لوقف معاناة الشعب الفلسطيني وإقامة الدولة الفلسطينية. كما شدد على ضرورة وقف تدخلات إيران في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، مؤكدا أهمية الحل السياسي للأزمة اليمنية وفقا للمرجعيات. وأكد الملك سلمان أهمية الحفاظ على وحدة العراق وسلامة جبهته الداخلية”. مشددا على دعم الحل السياسي للأزمة في سوريا.

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من جانبه، أشاد الرئيس الروسي بالعلاقات التاريخية بين الرياض وموسكو. وقال الرئيس بوتين للملك سلمان “أثق بأن زيارتكم ستعطي زخما كبيرا للعلاقات المشتركة”. ويتوقع أن تستأثر القمة بالتعاون الثنائي بين البلدين والقضايا الإقليمية والدولية، من بينها أيضاً الملف السوري وغيره.

ومع انطلاق الزيارة، التي تأتي تلبية لدعوة من الرئيس بوتين، أعرب الملك سلمان، الأربعاء، عن سعادته بزيارة روسيا الاتحادية، وعبر عن تطلعه بأن تحقق الزيارة ما يطمح له البلدان من تعزيز العلاقات الثنائية، وتطوير التعاون المشترك وخدمة الأمن والسلم الدوليين.

يذكر أن هذه الزيارة التي تعتبر الأولى من نوعها لملك سعودي، ستشكل لقاء برئيس الحكومة الروسية، ديميتري مدفيديف الجمعة.

وكان الرئيس بوتين استبق لقاءه الملك سلمان، بتأكيد الأهمية التي توليها روسيا للعلاقات مع المملكة. كما مهّد الكرملين للمحادثات بالتأكيد أن الزيارة تشكل منعطفاً أساسياً لتطوير التعاون، وأفاد بيان أن المناقشات ستشمل كل نواحي التعاون بين البلدين، والمسائل الدولية الأكثر إلحاحاً، مع توجيه اهتمام خاص للأوضاع في الشرق الأوسط، وسبل تسوية الأزمات في المنطقة. كما أعلن الكرملين أن التعاون العسكري وارد في أجندة لقاء الملك سلمان مع الرئيس بوتين.

من جهته، اعتبر وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن زيارة الملك سلمان لموسكو ستساهم في استقرار منطقة الشرق الأوسط، مؤكداً أنها تشكل انعطافة حقيقية في علاقات البلدين، متوقعاً انتقال التعاون بين الرياض وموسكو إلى مستوى جديد تماماً.

على صعيد متّصل، وقع العاهل السعودي الملك سلمان خلال زيارته إلى موسكو اتفاقات اقتصادية بمليارات الدولارات، ومن ضمنها شراكة بين روسيا و”صندوق الاستثمارات العامة” و”مبادلة” للاستثمار في البنية التحتية.