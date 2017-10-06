محلياتالجمعة 06 تشرين أول 2017 جلسة عادية لمجلس الوزراء.. الرياشي: أُقرت الاعتمادات لهيئة الانتخابات و150 مليار ليرة لأوجيرو اعلن وزير الاعلام ملحم الرياشي بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء في السراي الحكومي، ان مجلس الوزراء أقر سلفة خزينة بقيمة 150 مليار ليرة لأوجيرو، بعدما كانت 225 مليارا، كما أقر الاعتمادات المخصصة لهيئة الاشراف على الانتخابات. وقال الرياشي:”ان كل الأمور العالقة ستبحث في القصر الجمهوري الأسبوع المقبل. 63 بندا على جدول أعمال الحكومة… وتأكيد على أن الانتخابات ستجرى في موعدها كلمات مفتاحية: مجلس الوزراءالمصدر: فريق موقع القوات اللبنانية