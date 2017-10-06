ترامب يتوعد طهران: ستسمعون شيئا عن إيران قريبا جدا

إعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن إيران لم ترق إلى “روح” الإتفاق النووي ، مضيفا: ستسمعون شيئا عن إيران قريبا”، وذلك قبل أيام من إعلانه موقفه بشأن هذا الإتفاق.

وقال ترامب: “لم يحترموا روح هذا الإتفاق” الموقع في 2015 بين طهران والقوى الست الكبرى (الولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا)، والذي يهدف الى ضمان الطابع السلمي للبرنامج النووي الإيراني مقابل رفع تدريجي للعقوبات عن إيران .

وأضاف الرئيس الأميركي: ” كان يجب أن نهتم بالتحديات في كوريا الشمالية وإيران منذ وقت طويل”، مؤكدا أنه أبلغ القيادات العسكرية بإعداد خيارات عسكرية حسب الحاجة.

رفض الإتفاق النووي

وكانت صحيفة “واشنطن بوست” قد ذكرت أن ترامب يعتزم إعلان أنه “لن يصدق” على إتفاق إيران النووي الأسبوع المقبل، وسيقول إنه ليس في صالح الولايات المتحدة وسيحيل الملف للكونغرس للتعامل معه.

وقالت الصحيفة نقلا عن مصادر مطلعة على استراتيجية البيت الأبيض ، إن قرار الرئيس سيكون أول خطوة في عملية قد تؤدي إلى تقويض الإتفاق الموقع في 2015.

ويأتي هذا قبل أيام من موعد إبلاغ الرئيس الأميركي الكونغرس ما إذا كانت إيران تلتزم تطبيق الإتفاق بشكل جيد، علما أن الولايات المتحدة كانت قد كثفت في الآونة الاخيرة هجماتها ضد الإتفاق الذي كان ترامب قد وعد أثناء حملته الإنتخابية بـ”تمزيقه”.

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