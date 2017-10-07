طلاب “القوات” رداً على موقع mtv: تواصُلنا مع جعجع دائم ولمراجعتنا قبل نشر أخبار مغلوطة

صدر عن مصلحة الطلاب في حزب “القوات اللبنانية” البيان الآتي:

“نشر موقع الـ mtv الإلكتروني في تاريخ 7 تشرين الأول 2017 مقالاً تحت عنوان: “حين يسأل “القواتيّون”: أين جعجع؟” تحدّث فيه عن استياء الطلاب في جامعة الـ LAU بعد علمهم بسفر رئيس الحزب سمير جعجع الى الإمارات، وحرمانهم من التوجّه الى معراب، بعد فوزهم في الانتخابات الطالبية أمس الجمعة، للاحتفال مع جعجع بالفوز.

وإذ تنفي مصلحة الطلاب جملةً وتفصيلاً ما ورد في هذا المقال من معلوماتٍ خاطئة ومستغربة، تؤكّد المصلحة تواصلها الدائم مع القيادة الحزبية وتحديداً مع الدكتور سمير جعجع وتسأل: هل كان يفترض برئيس “القوات” مثلاً أن يعيد ترتيب مواعيده الخارجية المحددة منذ أسابيع لاستقبال طلاب على تواصل دائم معهم ومن أجل الاحتفال بفوز مستحق ومضمون أساساً؟ وفي مطلق الأحوال هذا ليس أول انتصار ولن يكون الأخير بطبيعة الحال وسنكون في معراب كما دائماً نهدي انتصاراتنا لمن يحمل القضية في عقله ووجدانه.

بالإضافة الى ذلك، يثمّن طلاب “القوات” عموماً والجامعة اللبنانية الأميركية خصوصاً حركة رئيس الحزب باتجاه الخارج بغية الدفاع عن القضية اللبنانية في عواصم القرار العربية والدولية والدفع لاستعادة سيادة لبنان واستقلاله.

ومن هذا المنطلق، تستغرب مصلحة الطلاب بشدّة هذا الخبر وتتمنّى على محطّة الـ mtv مراجعة المصلحة لتزويدها بالحقيقة قبل نشر أخبار مغلوطة ومستغربة.

وفي النهاية، تتمنّى مصلحة الطلاب التوفيق للدكتور جعجع في زيارته الخارجية لما لها من وقعٍ إيجابي على القواتيين واللبنانيين في مرحلة يتم الكلام فيها عن تسويات يحرص الدكتور جعجع أن يكون لبنان جزءاً لا يتجزأ منها بعد معاناة عقود من فقدان السيادة والاستقلال”.