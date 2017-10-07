ترامب أطلق عبارته “الهدوء الذي يسبق العاصفة”… وامتنع عن التفسير!

إكتفى الرئيس الأميركي دونالد ترامب بقول “سوف ترون”، عندما سئل عما كان يقصده عندما قال إن إجتماعا لقادة عسكريين في البيت الأبيض الليلة الماضية، هو “الهدوء الذي يسبق العاصفة”.

وأدلى ترامب بالتصريحات للصحافيين في البيت الأبيض، في حين رفضت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارا ساندرز توضيح ماذا كان يقصد الرئيس ترامب .

كما نفت ساندرز أن الرئيس كان يمزح عندما سئلت هل كان الرئيس “يعبث مع الصحافة”؟ وقالت: “أعتقد أن لدينا بعض القضايا العالمية المهمة. أعتقد أن كوريا الشمالية وإيران لا يزالان فاعلان سيئان، والرئيس شخص يبحث دائما عن سبل لحماية الأميركيين”.

وأدلى ترامب بالتصريح خلال إلتقاط صور قبل مأدبة عشاء مع قادة عسكريين أميركيين وزوجاتهم. وعقب المأدبة اجتمع الرئيس الأميركي بالقادة العسكريين لبحث قضايا إيران وكوريا الشمالية وأفغانستان والحرب على تنظيم “داعش”.

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