حاصباني خلال إطلاق الحملة الوطنية للتوعية ضد سرطان الثدي: الـMammogram أهم من الـInstagram

لفت نائب رئيس الحكومة وزير الصحة غسان حاصباني الى “انه حين يقرع المرض باب أي منا لا يستأذن أحدا ولا يسأل عن إنتمائه المناطقي أو السياسي أو عن مستواه العلمي أو الطبقي. وأكثر سلاح فتاك بوجه أي مرض هو التوعية والخطوات الاستباقية والاحترازية لقطع الطريق عليه قدر الامكان. وفي هذا الاطار يندرج لقاؤنا اليوم”.

وتابع حاصباني، خلال إطلاق الحملة الوطنية للتوعية ضد سرطان الثدي 2017: “تشير الإحصاءات الى أن سيدة من أصل 8 سيدات معرضة لسرطان الثدي في حياتها، ولكن الأهم أن هذه الاحصاءات أكدت أن الكشف المبكر عنه يؤدي إلى نسبة شفاء تام وقد تخطى عدد النساء اللواتي تغلبن عليه 90 في المئة. لا تخجلوا من الحديث عن سرطان الثدي، فالمرض ليس بعيب، بل العيب أن نكون في العام 2017 وهناك من كان بإمكانه أن يتغلب على المرض، لكنه ترك المرض يتغلب عليه بسبب عدم الوعي أو “الاستلشاق”.

وأضاف: “لا حجة بعد اليوم، العلاج متوفر في 28 مستشفى حكوميا في كل أنحاء لبنان مجانا، أما من أراد إجراءه في مراكز خاصة، فهناك أكثر من 100 مستشفى ومركز خاص في خدمة اللبنانيات وبسعر مخفض أقل من 30 دولارا وعلى كافة الاراضي اللبنانية، وليس عليكم الا الاتصال على الرقم 1214 او زيارة موقع الوزارة الالكتروني لمعرفة اقرب مركز”.

وقال: “كثر تساءلوا ما الفائدة من تسجيل أكبر شارة للتوعية من سرطان الثدي؟ الطابة من حيث المبدأ ليست من إهتمام النساء المستهدفات! لكنكم شاهدتم كيف ان فريق النساء ربح اليوم مرتين. اننا نتوجه لكل الشباب والشابات الموجودين اليوم لان الرياضة بالمطلق هي خير خطوة وقائية في وجه المرض، ولكن الأهم أننا اخترنا الطابة للتواصل خصوصا مع الشريحة العمرية الشبابية. وهذا يعني انه مع مشاركتكم معنا اليوم باعداد كبيرة، يقدر ان هناك اكثر من 600 سيدة مرتبطة بكم من أمهات، اخوات، جارات ومعلمات، بامكانكم انقاذهن من سرطان الثدي بتوعيتهن وحثهن على اجراء الكشف”.

وتوجه الى الشباب بالقول: “انتم عصب المجتمع، أنتم مستقبل لبنان على كل الصعد. نريد مساعدتكم، ونطلب منكم ان تأخذوا معكم الى منازلكم طابة من الطابات التي تشكل اكبر شارة للتوعية واعطاءها لامهاتكم، شقيقاتكم، خالاتكم، جداتكم، معلماتكم والى كل النساء اللواتي تعرفون لتذكيرهن بضرورة اجراء الفحص باسرع وقت ممكن. لا تخجلوا من حمل الطابة الزهرية، ولا تخجلوا من التكلم عن سرطان الثدي، لان ليس في المرض عيبا. نريد منكم اخبار كل السيدات اللواتي تعرفون لانكم سوف تكونون سفراءنا في هذه الحملة على كافة الاراضي اللبنانية، اخبروا الجميع انه لم تعد هناك حجة، الحملة صارت 4 أشهر والصورة الشعاعية متوفرة مجانا في عدد كبير من المستشفيات الحكومية وبأسعار مدروسة في المستشفيات الخاصة في كل أنحاء لبنان. قولوا لهم ان ذلك كرمى لكم ولنا فنحن نحبكم جميعا، لا تقللوا مروة او تخجلوا او تستخفوا بالمرض، الصورة الشعاعية تساعدكم لتتغلبوا على المرض اذا كان موجودا لانه كلما بكرنا بإكتشافه كلما نجحنا بضربه”.

وختم قائلاً: “اوجه التحية والشكر للبنانية الاولى على رعايتها وحضورها المؤتمر، الشكر لكل من لبى الدعوة من رسميين واعلاميين وجمعيات ورجال امن وقوى امنية وجيش والصليب الاحمر ولجميع الداعمين لها الحفل ولكل المشاهير الذين شاركوا معنا ولجميع المستشفيات والمراكز المشاركة بالحملة ولوحدة التربية الرياضية في وزارة التربية، وكل المدارس والكشاف المشارك معنا اليوم واتحاد كشاف لبنان وإدارة مدينة كميل شمعون الرياضية والمتطوعين الذين يساعدونا اليوم من مختلف جامعات لبنان. واخص ايضا بالشكر محطة ام تي في التي شاركتنا وادارت التغطية وانجزت انتاج هذا العمل، وفريق عمل وزارة الصحة والمسؤولة عن الحملة الدكتورة رشا حمرا. كلمة اخيرة: صحتك بتبلش بالوقاية قبل العلاج ما تتأخري وما تهملي الصورة الشعاعية، وتذكروا ان الماموغرام اهم من الانستغرام”.