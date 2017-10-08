بالصور: إطلاق الحملة الوطنية للتوعية ضد سرطان الثدي 2017

أطلقت اللبنانية الاولى السيدة ناديا الشامي عون الحملة الوطنية للتوعية ضد سرطان الثدي 2017، التي تنظمها وزارة الصحة العامة في احتفال اقيم قبل ظهر اليوم في مدينة كميل شمعون الرياضية، تخلله تشكيل اكبر شارة توعية من نوعها في العالم من 8250 كرة قدم زهرية اللون تحمل اسم الحملة وشارتها حاز بموجبها لبنان على شهادة الاكاديمية العالمية للارقام القياسية Word Record Academy بالاضافة الى مباراة ودية تحت عنوان Kick breast cancer وذلك لحث النساء على اجراء الكشف المبكر.

وحضر الاحتفال، الى السيدة الأولى، نائب رئيس الحكومة وزير الصحة العامة غسان حاصباني، عقيلة الرئيس العماد ميشال سليمان السيدة وفاء سليمان، عقيلة الرئيس تمام سلام السيدة لمى سلام، وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية الدكتورة عناية عز الدين، ممثل وزير الدفاع الوطني العميد الطبيب مفيد عضيمي، رئيس لجنة الصحة النيابية النائب الدكتور عاطف مجدلاني، النائب الدكتور ناجي غاريوس، الوزير السابق جو سركيس ممثلا رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، المدير العام لوزارة الصحة العامة الدكتور وليد عمار، قرينة وزير الخارجية والمغتربين السيدة شانتال عون باسيل وممثلون عن قادة الاجهزة الامنية والعسكرية، بالاضافة الى ممثلين عن مستشفيات حكومية ومنظمات دولية، وعدد من كبار موظفي وزارة الصحة واعضاء اللجنة الوطنية لحملة سرطان الثدي ولجنة الادوية وفاعليات صحية ونقابية وجامعية واعلاميين. كما حضر اكثر من 3000 بين تلامذة وطلاب من جامعات ومدارس وفرق كشفية من مختلف المناطق.

بدأ الاحتفال بالنشيد الوطني وعرض العلم اللبناني وعلم وزارة الصحة. وبعد كلمة لمقدمي الحفل سارة صليبي وجورج سويدي، قدمت خمسون سيدة عربية واجنبية كن بدأن بالتجول على الدراجات الهوائية في مختلف المناطق دعما لمفهوم السلام في العالم، عرضا على الدراجات كمبادرة لدعم حملة التوعية وذلك على انغام اغان وطنية عزفتها فرقة طيارة ورق.

ثم افتتح حاصباني المباراة الودية الاولى التي اعقبتها مباراة ثانية بين الفريق الزهري O Berytus للفتيات ضد فريق المشاهير الذي ضم الفنانين رواد رعد، نادر خوري، فادي اندراوس، ايلي خياط، جيلبير جلخ ونقولا الاسطا والاعلاميات دنيز رحمة فخري، ريمي درباس، شهير ادريس وليندا مشلب.

حاصباني

وبعد اعلان نتيجة المبارتين لصالح الفرق الزهري، القى حاصباني الكلمة الاتية: “حين يقرع المرض باب أي منا لا يستأذن أحدا ولا يسأل عن إنتمائه المناطقي أو السياسي أو عن مستواه العلمي أو الطبقي. وأكثر سلاح فتاك بوجه أي مرض هو التوعية والخطوات الاستباقية والاحترازية لقطع الطريق عليه قدر الامكان. وفي هذا الاطار يندرج لقاؤنا اليوم.

وقال: “تشير الإحصاءات الى أن سيدة من أصل 8 سيدات معرضة لسرطان الثدي في حياتها، ولكن الأهم أن هذه الاحصاءات أكدت أن الكشف المبكر عنه يؤدي إلى نسبة شفاء تام وقد تخطى عدد النساء اللواتي تغلبن عليه 90 في المئة، لا تخجلوا من الحديث عن سرطان الثدي، فالمرض ليس بعيب، بل العيب أن نكون في العام 2017 وهناك من كان بإمكانه أن يتغلب على المرض، لكنه ترك المرض يتغلب عليه بسبب عدم الوعي أو “الاستلشاق”.

وعلى الاثر، قدم حاصباني للبنانية الأولى باقة زهر نسقت على شكل الكرة الزهرية رمز الحملة، ودرعا على شكل شارة التوعية.

بعد ذلك، انتقلت اللبنانية الاولى ووزير الصحة الى الملعب لاستكمال تشكيل شارة التوعية بوضع كرتيها الاخيرتين، ومع تأكيد الطوبوغرافي احمد شعبان قياساتها، سلمت المحامية ديمة دكروب عون وحاصباني الشهادة الرسمية لتسجيل وزارة الصحة رقما قياسيا لاكبر شارة توعية ضد سرطان الثدي في العالم قبل ان يوقعا وشعبان ودكروب على احدى الكرات رمز حملة هذا العام.

وبعد التقاط الصور التذكارية، وزع حاصباني الكؤوس على الفريق الرابح والمشاهير والميداليات على الفريق الزهري والحكام والمدربين. واحتفالا بانجاز هذا العام قدمت فرقة Batuka عرضا لها، كما كان عرض تحكم بالكرة قبل ان يوزع وزير الصحة الدروع على اللجنة الوطنية لحملة سرطان الثدي وداعمي الحملة والمنظمين. وفي الختام وزعت الكرات على الطلاب.

مبادرة اللبنانية الاولى

اشارة الى ان الحملة الوطنية للتوعية ضد سرطان الثدي مددت لاربعة اشهر وذلك بدعم وتوجيه مباشرين من اللبنانية الأولى انطلاقا من حرصها على اتاحة الفرصة امام اكبر عدد من النساء لاجراء الفحص المبكر ومن ايمانها ان صحة المجتمع والعائلة من صحة المرأة. وقد بلغ عدد المستشفيات والمراكز الطبية المشاركة في الحملة هذا العام 132 بعدما اقتصرت المشاركة العام الفائت على 116 جهة.