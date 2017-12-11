بعد انهيار حائط طورزا وتصحيح الخطأ بخطأ… النائب جعجع تطلب من وزير الأشغال التدخل السريع

صدر عن المكتب الإعلامي لعضو كتلة “القوّات اللبنانيّة” النائب ستريدا جعجع البيان الآتي:

خلال شهر شباط الماضي انهار حائط على طريق عام بلدة طورزا، وقد أجرينا وقتها عدة مراجعات مع معالي وزير الأشغال العامة يوسف فنيانوس من أجل رفع الضرر منعاً لحصول حوادث للسيارات المارة على الطريق العام جراء انهيار هذا الحائط.

وقتها علمنا انه لسرعة التنفيذ قد لزم المشروع تحت بند السلامة العامة. وقد احتاج لعدة أشهر للمباشرة بتنفيذه وذلك خلال شهر حزيران 2017. وقد استمر العمل فيه لغاية شهر تشرين الاول . لكن قبل انتهاء العمل تبين لنا أن طريقة وضع الردميات خلف الحائط غير مطابقة للمواصفات المطلوبة بحيث وضعت الردميات دفعة واحدة على كامل ارتفاع الحائط والبالغ سبعة امتار ونصف، وبعد مراجعات عديدة للادارة من خلال مهندس اتحاد بلديات قضاء بشري شربل البايع عن الموضوع لم يستجب الى ملاحظاته وتمّ تزفيت الطريق فوق الحائط . فما ان انتهى العمل وبعد اسبوع خسف الردم لاكثر من متر، مما شكل خطرا على السلامة العامة من جديد. ومن أجل تصحيح الخطأ، قام المتعهد بردم الحائط مجدداً بنوعية تربة غير مطابقة للمواصفات المطلوبة لذلك نطلب من معالي وزير الأشغال، أولاً: التدخل السريع لانجاز الطريق بمواصفات صحيحة حفاظاً على السلامة العامة، خصوصاً واننا في فصل الشتاء، والموضوع لا يحتمل أي تأخير خصوصاً وان هذا الطريق هو المدخل الوحيد لقضاء بشري لناحية قضاء الكورة.

ثانياً: تكليف من يلزم لإجراء التحقيقات اللازمة لتحديد المسؤوليات عن سوء تنفيذ العمل وعن التأخر الفاضح لتنفيذه.