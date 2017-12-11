محلياتالاثنين 11 كانون أول 2017 بعد طلب النائب جعجع بتصحيح خطأ حائط طورزا… فنيانوس يتدخل كلف وزير الاشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس الفرق الفنية التابعة للوزارة، الكشف بالسرعة القصوى على حائط في بلدة طورزا، بعد ان أطلعته النائب ستريدا جعجع بخصوصه، وطلب اتخاذ الاجراءات المناسبة من أجل اصلاحه على نفقة المتعهد في حال تبين عدم التزامه المطلوب منه، وذلك لرفع الامر اليه ومحاسبة المسؤول عن التقصير والاهمال في ما لو تبين ذلك. بعد انهيار حائط طورزا وتصحيح الخطأ بخطأ… النائب جعجع تطلب من وزير الأشغال التدخل السريع كلمات مفتاحية: حائط طورزاستريدا جعجعيوسف فنيانوسالمصدر: الوكالة الوطنية للإعلام