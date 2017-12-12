حاصباني: وزراء “القوات” سيثيرون في جلسة مجلس الوزراء زيارة الخزعلي

أبلغ نائب رئيس الحكومة وزير الصحة العامّة غسّان حاصباني “اللواء” ان وزراء “القوات اللبنانية” سيثيرون في الجلسة موضوع زيارة الأمين العام لحركة “عصائب أهل الحق” العراقية علي الخزعلي للحدود الجنوبية، باعتبارها سابقة قد تفتح الباب أمام ميليشيات أخرى غير لبنانية للقدوم إلى لبنان بذريعة مواجهة إسرائيل، خاصة بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول القدس، معتبراً ان هذا الأمر يفتح على لبنان مشكلات كبيرة لا يحتملها في هذه الظروف.