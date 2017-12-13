المطران أندره حداد في ذمة الله

نعى رئيس اساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الكاثوليك المطران عصام يوحنا درويش وكهنة الابرشية المطران اندره حداد راعي ابرشية الفرزل وزحلة والبقاع سابقا الذي توفي اليوم الاربعاء.

وستقام مراسم الدفن يوم الاحد المقبل في كاتدرائية سيدة النجاة الساعة 12:30 ظهرا. وسيصدر في وقت لاحق بيان مفصل بمراسم الدفن.

فريق موقع “القوات اللبنانية” يتوجه بأحر التعازي من عائلة الفقيد والكنيسة الكاثوليكية.