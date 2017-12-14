محلياتالخميس 14 كانون أول 2017 نبذة عن حياة المطران اندره حداد ولد “جوزف عجاج حداد” في بلدة روم الجنوبية في 20 أيلول 1929. دخل اكليركية دير المخلص عام 1940 حيث تابع دروسه. ابرز نذوره الرهبانية في 15 أب 1946 ورسم كاهناً على مذابح الرهبانية المخلصية في 13 حزيران 1954 على يد المطران باسيليوس خوري، واختار اسم أندره تيمناً بالرسول اندراوس. عام 1964 تسلّم إدارة المطبعة المخلصية، وفي الوقت نفسه خدم رعايا في الشوف : المختارة- بطمة – عماطور. عام 1965 انتخب رئيساً لدير المخلّص عام 1968 انتخب مدبراً رابعاً في الهيئة القانونية للرهبانية عام 1971 انتخب رئيساً لمدرسة دير المخلص. 15 آب 1976 انتقل الى زحلة وتسلّم إدارة الفرع الثانوي في الكلية الشرقية 1977 – 1980 عمل مرسلاً متجولاً للوعظ والتعليم المسيحي والقداديس في المدارس ومع الشبيبة. 1980-1983 انتخبته الرهبانية المخلصية مسؤولاً عن مشروعها الإجتماعي ” دار الصداقة ” وكاهناً لرعية مار يوسف في حوش الأمراء . 14 حزيران 1983 انتخب مطراناً على ابرشية الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك، خلفاً للمثلث الرحمات المطران اغسطينوس فرح. 7 آب 1983 تمت رسامته الأسقفية في بازيليك القديس بولس في حريصا على يد البطريرك مكسيموس الخامس حكيم. 14 آب 1983 دخل الى زحلة مطراناً وسط استقبالات شعبية ورسمية وجرى له حفل التنصيب القانوني ضمن قداس احتفالي في كاتدرائية سيدة النجاة ترأسه البطريرك مكسيموس الخامس حكيم. 1983- 1987 كان المطران حداد صمّام الأمان لزحلة وبلدات البقاع في ظل الوضع الأمني الذي كان سائداً في حينه. 15 أيلول 1978 امتدت يد آثمة وفجّرت مطرانية سيدة النجاة حيث كان المطران حداد مجتمعاً مع ايلي الفرزلي وايلي حبيقة وخليل الهراوي، لكن عناية سيدة النجاة انقذتهم. بعد الإنفجار عمل المطران حداد جاهداً لإعادة بناء المطرانية وتجديدها بمساعدة أبناء الأبرشية في الوطن والإغتراب. 15 آب 1990 تم تدشين المطرانية الجديدة بحضور البطريرك مكسيموس الخامس حكيم ورئيس الجمهورية الياس الهراوي وحشد من ألأساقفة والنواب والوزراء. 15 آب 2011 سلّم الأمانة ورعاية الأبرشية الى خلفه المطران عصام يوحنا درويش. 13 كانون الأول 2017 انتقل الى الأخدار السماوية. المطران أندره حداد في ذمة الله كلمات مفتاحية: المطران اندره حدادالمصدر: فريق موقع القوات اللبنانية