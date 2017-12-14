محليات

نبذة عن حياة المطران اندره حداد

 

  • ولد “جوزف عجاج حداد” في بلدة روم الجنوبية في 20 أيلول 1929. دخل اكليركية دير المخلص عام 1940 حيث تابع دروسه.
  • ابرز نذوره الرهبانية في 15 أب 1946 ورسم كاهناً على مذابح الرهبانية المخلصية في 13 حزيران 1954 على يد المطران باسيليوس خوري، واختار اسم أندره تيمناً بالرسول اندراوس.
  • عام 1964 تسلّم إدارة المطبعة المخلصية، وفي الوقت نفسه خدم رعايا في الشوف : المختارة- بطمة – عماطور.
  • عام 1965 انتخب رئيساً لدير المخلّص
  • عام 1968 انتخب مدبراً رابعاً في الهيئة القانونية للرهبانية
  • عام 1971 انتخب رئيساً لمدرسة دير المخلص.
  • 15 آب 1976 انتقل الى زحلة وتسلّم إدارة الفرع الثانوي في الكلية الشرقية
  • 1977 – 1980 عمل مرسلاً متجولاً للوعظ والتعليم المسيحي والقداديس في المدارس ومع الشبيبة.
  • 1980-1983 انتخبته الرهبانية المخلصية مسؤولاً عن مشروعها الإجتماعي ” دار الصداقة ” وكاهناً لرعية مار يوسف في حوش الأمراء .
  • 14 حزيران 1983 انتخب مطراناً على ابرشية الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك، خلفاً للمثلث الرحمات المطران اغسطينوس فرح.
  • 7 آب 1983 تمت رسامته الأسقفية في بازيليك القديس بولس في حريصا على يد البطريرك مكسيموس الخامس حكيم.
  • 14 آب 1983 دخل الى زحلة مطراناً وسط استقبالات شعبية ورسمية وجرى له حفل التنصيب القانوني ضمن قداس احتفالي في كاتدرائية سيدة النجاة ترأسه البطريرك مكسيموس الخامس حكيم.
  • 1983- 1987 كان المطران حداد صمّام الأمان لزحلة وبلدات البقاع في ظل الوضع الأمني الذي كان سائداً في حينه.
  • 15 أيلول 1978 امتدت يد آثمة وفجّرت مطرانية سيدة النجاة حيث كان المطران حداد مجتمعاً مع ايلي الفرزلي وايلي حبيقة وخليل الهراوي، لكن عناية سيدة النجاة انقذتهم.
  • بعد الإنفجار عمل المطران حداد جاهداً لإعادة بناء المطرانية وتجديدها بمساعدة أبناء الأبرشية في الوطن والإغتراب.
  • 15 آب 1990 تم تدشين المطرانية الجديدة بحضور البطريرك مكسيموس الخامس حكيم ورئيس الجمهورية الياس الهراوي وحشد من ألأساقفة والنواب والوزراء.
  • 15 آب 2011 سلّم الأمانة ورعاية الأبرشية الى خلفه المطران عصام يوحنا درويش.
  • 13 كانون الأول 2017 انتقل الى الأخدار السماوية.

المطران أندره حداد في ذمة الله

 

كلمات مفتاحية:
المطران اندره حداد
المصدر:
فريق موقع القوات اللبنانية

اخترنا لكم

خبر عاجل