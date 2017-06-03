بالصور: وزير الشؤون الاجتماعية بيار بو عاصي يفتتح مركز “القوات اللبنانية” في شدرا

افتتح وزير الشؤون الاجتماعية بيار بو عاصي مركز “القوات اللبنانية” في شدرا ضمن الجولة التي يقوم بها في عكار وكان في مقدمة المستقبلين مستشار رئيس حزب “القوات” العميد المتقاعد وهبي قاطيشا. وكان بو عاصي قد توقف في المحطة الأولى للصلاة على راحة نفس الشهيد سليم معيكي وووضع إكليل على ضريحه.

وللمناسبة توجه منسق “القوات اللبنانية” في عكار نبيل سركيس لتيار شدرا قائلاً: العلاقة التكاملية بين التيار والقوات والتي تتطور يوميا لها هدف واحد وهو اعادة التوازن الى التركيبة الوطنية، أمّا للقواتيين فقال: “طريقنا لن تكون يوما مفروشة بالورود ولكنكم لن تتعبوا لان “ما بينعسوا الحراس”.