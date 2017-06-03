بالصورة – بو عاصي يصلي عن راحة نفس الشهيد سليم معيكي: كيف لي ان أنسى الصديق والرفيق

استهل وزير الشؤون الاجتماعية بيار بو عاصي زيارته الى عكار بالصلاة عن راحة نفس الشهيد سليم معيكي حيث وضع اكليلا من الزهر على ضريح الرفيق الشهيد سليم معيكي وقال: “كيف لي ان أنساك يا صديقي ورفيقي في مسيرتي النضالية، معا اختبرنا المقاومة الطالبية في الجامعة اليسوعية، معا صعدنا الى معهد بشير الجميل، معا عشنا المقاومة العسكرية في صفوف القوات اللبنانية، كيف لي ان انسى فكرك وهو يعلو على المنابر وشجاعتك المندفعة على الجبهات، كيف لي ان أزور حبيبتك القبيات ولا أزورك، فكل المجد والوفاء لك وللرفاق الشهداء”.

وشاركك بالصلاة عن راحة نفس الشهيد معيكي الأمينة العامة لحزب “القوات اللبنانية” شنتال سركيس، ومنسق “القوات” بعكار نبيل سركيس ومنسق “القوات” في القبيات جان شدياق.