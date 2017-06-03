بو عاصي في افتتاح مركز “القوات” – شدرا: وزراءنا مخلصون وصادقون في كل ما يقومون به

أكّد وزير الشؤون الإجتماعيّة بيار بو عاصي أنّ “عهدنا تجاه الشهداء والاطفال الا يتكرر ما جرى في الماضي والا يكون في لبنان الا الجيش اللبناني”.

وأضاف خلال افتتاح مركز “القوات اللبنانية” في شدرا أنّه بالإمكان “الإختلاف في الكثير من الامور لتحسين البلد ولكن من دون ان نتقاتل او نتصارع ولكن لا يمكننا الا وان نتفق على الثوابت الاساسية أحادية سلطة الدولة على أراضيها”، لافتاً إلى أنّ ” المجتمعات لا تتطور الا من خلال العمل السياسي لانه الاطار الذي يدمج من خلاله الانسان في المجتمع ويطوره”.

وختم بالقول: ” نحاول ان نكون كوزراء قوات مخلصين وصادقين في كل ما نقوم به و”القوات” ساهرة لمحاربة الفساد فهي اسوأ ظاهرة نواجهها”، و”أنا كوزير للشؤون لدي حرية اخذ القرار ويجب ان اتمتع بالمشروعية المعينة كي انجح في أخذ القرار، هذه المشروعية نستمدها منكم”.

وكان وصل بو عاصي إلى شدرا لإفتتاح مركز “القوات” ضمن الجولة التي يقوم بها في عكار وكان في مقدمة المستقبلين مستشار رئيس حزب “القوات” العميد المتقاعد وهبي قاطيشا.

من جهته أكّد قاطيشا أنّ بلدة شدرا تستعيد وحدتها الداخلية لتاخذ دورها في المشروع الوطني الكبير تحية لمثلث المصالحة الوطنية الكبرى تحية للرئيس عون والرئيس الحريري ولرئيس “القوات”، مضيفاً: “65 مركزا للقوات في كل انحاء العالم للتبشير بلبنان العابر للطوائف منتصرا بالصبر على الجلادين الاقليميين”.

وتابع: “القوات منبر حر لتفاعل كل الافكار في هذا المحيط، نفتتح هذا المركز ليكون مساحة واسعة للتلاقي لجميع ابنائها ومكان للندوات الفكرية لانارة ااطريق امام الاجيال القادمة”. وتوجه قاطيشا للشباب بالقول: “اذهبوا الى الاحزاب ولا تخافوا منها انتسبوا وناضلوا وصححوا مسارها فهي تفتح ابواب الطمحات السياسية وتحرركم من التبعية السياسة والاقطاع السياسي”.

كما كانت كلمة لمنسق “القوات اللبنانية” في عكار نبيل سركيس توجه فيها لتيار شدرا قائلاً: العلاقة التكاملية بين التيار والقوات والتي تتطور يوميا لها هدف واحد وهو اعادة التوازن الى التركيبة الوطنية، أمّا للقواتيين فقال: “طريقنا لن تكون يوما مفروشة بالورود ولكنكم لن تتعبوا لان “ما بينعسوا الحراس”.

وكان بو عاصي قد توقف في المحطة الأولى للصلاة على راحة نفس الشهيد سليم معيكي وووضع إكليل على ضريحه.