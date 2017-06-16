بالصور: معراب تواكب الجسلة التشريعية

يواكب رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع الجلسة العامة لمجلس النواب المخصصة لإقرار قانون الانتخابات من معراب، وفور انتهاء الجلسة، سيعقد جعجع مؤتمراً صحافياً يتحدث فيه الخطوات التي سبقت إقرار القانون وصولاً الى الموافقة عليه.

وحضر الى المقر العام في معراب، مسؤولون قواتيون إضافة الى وجوه سياسية بارزة.

مستشار رئيس حزب “القوات اللبنانية” العميد وهبي قاطيشا اشار للـ mtv الى أن الحزب أبلغه بأنه مرشح في عكار، لافتاً الى أن الأمر ليس رسمياً بعد.

رئيس جهاز الإنتخابات في “القوات” جان خشان أكد أن “القوات” تنتهج دائماً استراتيجيّة بناء الدولة، لافتاً لـ”الجديد” أن ماكينة “القوات” الإنتخابيّة قد بدأت منذ الـ2009 العمل على التحضير للإنتخابات.

مسؤولة المكتب الإعلامي لرئيس حزب “القوات” أنطوانيت جعجع أكدت ان جميع الأفرقاء السياسيين ساهموا بإنتاج القانون الجديد وشددت عبر “الجديد” أن النائب جورج عدوان قام بجهود جبارة وأثبتت “القوات” مرة من جديد أن الحراس لا ينعسون.

الإعلامية مي شدياق ردت على سؤال عن احتمال ان ترشحها “القوات اللبنانية” الى الإنتخابات النيابية بالقول: “لم يقرر شيء حتى الساعة وكل شيء قابل للنقاش بعد إقرار قانون الانتخاب اليوم في مجلس النواب، فبعد ذلك تبدأ الطروحات لتوضيح الصورة بالنسبة لكل الدوائر في لبنان”.

الوزير السابق سليم وردة اعتبر عبر “الجديد” أننا خرجنا من القانون الستين ودخلنا في نقلة نوعية بإنتاج قانون النسبية الجديد الذي يلغي الطائفية، آملاً في السنوات القادمة الوصول إلى قانون أفضل وأضاف: “من حق الناس التعبير عن حقها في الديمقراطية، وتسمية القانون بقانون “عدوان” لا يسيئ لأحد بما قام به من جهود”.

رئيس جمعية “جوستيسيا” بول مرقص شدد عبر “الجديد” الى أن النائب جورج عدوان ساهم بشكل كبير بإنتاج هذا القانون، لافتاً الى أنه أتى للإطلاع على كيفية شرح القانون.