الإضرابات تحاصر الحكومة وتشلُ البلد… وتوجُه نحو التصعيد

أعلن رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر ان يوم غد الثلثاء يوم اضراب، مؤكدا ان “سلسلة الرتب والرواتب قانون ندعو الى تنفيذه فورا ومن المعيب ان تكون حالة من الضياع في مجلس الوزراء”.

واكد الأسمر، في مؤتمر صحافي، ان “الضرائب على ذوي الدخل المحدود مرفوضة ومن المعيب ان نبحث بعد 5 سنوات من المعاناة عن موارد لتمويل السلسلة”.

وقال: “من بإمكانه أن يدفع مستحقاتنا بعد شهر يستطيع أن يدفعه اليوم، نحن ضد كل الضرائب التي تطال العمال والموظفين وذوي الدخل المحدود خصوصا زيادة الضريبة على القيمة المضافة”.

وتلبية لدعوة الاتحاد العمالي العام وهيئة التنسيق النقابية وموظفي الادارة العامة بالإضراب العام التزمت كافة الدوائر الرسمية في سراي جونية بالإضراب حيث حضر الموظفون الى مكاتبهم من دون القيام بأعمالهم واستقبال المواطنين وأقفلت البوابات الرئيسية.

كما التزمت المدارس الرسمية ومعظم المدارس الخاصة بالإضراب العام، مطالبة السلطة بدفع الرواتب على اساس سلسلة الرتب والرواتب التي اقرتها الحكومة.

والتزم موظفو الادارات العامة والمصالح المستقلة والبلديات وفرع الضمان الاجتماعي في النبطية بالاضراب.

وقد نفّذ موظفو الإدارات العامة في محافظة لبنان الجنوبي صباح اليوم إضراباً عاما شمل كافة الوحدات الإدارية تلبية لدعوة رابطة موظفي الإدارة العامة، احتجاجا على محاولة ضرب حقهم في قبض رواتبهم وفق القانون الساري المفعول. واعتبروا في بيان “أن أي تلويح بتعليق قانون سلسلة الرتب والرواتب مرفوض جملة وتفصيلا لأنه يعني عمليا إلغاء القانون الذي أقر بعد سنوات من العمل والنضال المضني”.

وأقفلت كافة المدارس الرسمية وبعض المدارس الخاصة أبوابها في بعبدا، التزاما بالإضراب.

كما نفّذ موظفو الإدارات العامة في محافظة لبنان الجنوبي صباح اليوم إضراباً عاما شمل كافة الوحدات الإدارية تلبية لدعوة رابطة موظفي الإدارة العامة، احتجاجا على محاولة ضرب حقهم في قبض رواتبهم وفق القانون الساري المفعول. واعتبروا في بيان “أن أي تلويح بتعليق قانون سلسلة الرتب والرواتب مرفوض جملة وتفصيلا لأنه يعني عمليا إلغاء القانون الذي أقر بعد سنوات من العمل والنضال المضني”.

وأقفلت الادارات الرسمية في سراي جزين الحكومي، مع تواجد الموظفين داخل مكاتبهم من دون استقبال طلبات المواطنين وذلك التزاما بقرار “الاتحاد العمالي العام” و”هيئة التنسيق النقابية”.

والتزم موظفو وزارة السياحة بالاضراب الذي دعت اليه هيئة التنسيق النقابية حيث حضروا الى مكاتبهم وتوقفوا عن القيام في أي معاملات.

كما التزم جميع العاملين في وزارة الشباب والرياضة بمضمون قرار الهيئة الادارية لرابطة موظفي الادارة العامة باعلان الاضراب العام والشامل في كل الوزارات والادارات العامة، وحضر الموظفون حسب الدوام والتزموا مكاتبهم ولم يقوموا بأي عمل التزاما بالاضراب.

وقد حضر موظفو وزارة البيئة اليوم الى مكاتبهم كالمعتاد لكنهم أعلنوا الالتزام بالاضراب عن العمل في مختلف المصالح والدوائر وتوقفوا عن إنجاز وتسليم والمعاملات ولا سيما رخص الصيد البري. وامتنعت مصلحة الديوان عن تسجيل معاملات رخص الصيد الواردة من “ليبان بوست”.

والتزم موظفو وزارة الخارجية والمغتربين بقرار الهيئة الادارية لرابطة موظفي الادارة العامة وحضروا الى مكاتبهم من دون القيام بأي عمل، وتوقفوا عن انجاز معاملات المواطنين في قسم المصادقات في الوزارة.

وحضر موظفو وزارة المهجرين صباح اليوم الى مكاتبهم، الا انهم لم يستقبلوا اي معاملات او مراجعات، وذلك تضامنا مع دعوة هيئة التنسيق النقابية بالاضراب.

والتزم الموظفون في وزارة العدل بقرار الهيئة الادارية لرابطة موظفي الادارة العامة وهم يداومون في مكاتبهم من دون القيام بأي عمل، كما يلتزم بالاضراب موظفو واداريو العدليات في المناطق كافة.

أما موظفو وزارة التنمية الادارية فقد حضروا صباحا الى مكاتبهم الا أنهم لم يلتزموا بقرار هيئة التنسيق النقابية، ومارسوا اعمالهم كالمعتاد.

والتزم الموظفون في وزارة الاعلام بالاضراب حيث حضروا الى مكاتبهم من من دون انجاز اي معاملات ادارية، فيما استمر العمل في “الوكالة الوطنية للاعلام” وفي “اذاعة لبنان” لتغطية الاخبار عن الاضراب والتطورات المتعلقة به.

وحضر موظفو وزارة الاتصالات الى مكاتبهم ولم يعملوا التزاما بدعوة رابطة موظفي الادارة العامة.

والتزم موظفو وزارة التربية والتعليم العالي بشكل كامل بالاضراب وتوقفوا عن العمل تلبية لدعوة رابطة موظفي الادارة العامة وهيئة التنسيق النقابية.

وقد حضر موظفو وزارة الاشغال العامة والنقل الى مكاتبهم صباح اليوم، وكان هناك التزام جزئي بالاضراب فيما مارس بعض الموظفين أعمالهم كالمعتاد.

والتزم موظفو وزارة الزراعة بالاضراب وتجمعوا امام مبنى الوزارة. وحضر موظفو الجامعة اللبنانية الى مراكز عملهم في مختلف الكليات، لكنهم التزموا بالاضراب التزاما كاملا.

وحضر موظفو وزارة الاقتصاد والتجارة صباح اليوم الى مكاتبهم من دون القيام بأي عمل.

والتزمت محافظة عكار بالإضراب في معظم الادارات العامة، وفتحت معظم الإدارات في سرايا حلبا مركز المحافظة، والموظفون حضروا الى مراكزهم لكن من دون أن يعملوا.

والتزمت الادارات والمؤسسات العامة والبلديات في قضاء زغرتا بدورها بالاضراب العام والشامل، وحضر الموظفون الى دوائرهم الادارية من دون استقبال اي معاملة ادارية.

كما التزم موظفو الادارات العامة والمدارس الرسمية والخاصة بالاضراب زحلة، والتزم بدوره قطاع التعليم الرسمي والخاص في صيدا بالاضراب، وعلّق الدروس في كافة المدارس والجامعات تلبية لدعوة “الاتحاد العمالي العام” و”هيئة التنسيق النقابية”.

وقد التزم موظفو وزارة الصحة العامة بشكل نسبي بقرار الهيئة الادارية لرابطة موظفي الادارة العامة تنفيذ إضراب عام وداوم الموظفون في مكاتبهم وأرجأوا تسيير المعاملات الإدارية التي تحتمل ذلك.

والتزم الموظفون في وزارة الصناعة بدورهم بالاضراب، فحضروا كعادتهم الى مكاتبهم من دون ان يقوموا بعملهم.