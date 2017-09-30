بو عاصي من أزهر البقاع: هدفنا الوقوف بجانب الإنسان

أكد وزير الشؤون الاجتماعية بيار بو عاصي “انه لدينا لدينا هدف واحد هو الوقوف بجانب الانسان وخصوصا في لحظات ضعفه لمساندته”.

وقال بو عاصي من أزهر البقاع: “إن زيارتنا اليوم البقاع الاوسط لافتتاح مراكز خدماتية تعنى بالمواطن المحتاج ونتمنى ان نبقى جميعنا يدا واحدة وقلبا واحدا وقيما واحدة”.

ونوه مفتي البقاع الشيخ خليل الميس بزيارة بو عاصي أزهر البقاع، معتبرا أن وجوده “يوم عيد، فكل الوزراء تعنى بشأن واحد الا وزارتك فهي تعنى بالكثير لذلك اطلق عليها اسم “شؤون”.

وقال الميس لبو عاصي: “وزارتكم بحاجة للقيادة وانت خير من تسلمها، والازهر حظي بكل العناية من معاليكم ووزارتكم. عرفناكم في العطاء قبل ان نحظى بفرصة التعرف اليكم في الوجه”. وشكر باسم أزهر البقاع لبو عاصي مساعدته المتواصلة لازهر البقاع قبل معرفته بها.

وشكر بو عاصي بدوره استقباله، منوها بإدارة الميس “هذه المؤسسة العريقة التي تؤمن التعليم بكافة فروعه لابناء البقاع ولابعد من سكان البقاع”، وأوضح أن وقوفه بجانب هذه المؤسسة هو لانه يعرف القيمين عليها.