بالصور- بوعاصي من مركز الخدمات الانمائية-انطلياس: إصرار “القوات” كبير للتوصل إلى حل في قانون الإنتخاب

بدأ وزير الشؤون الاجتماعية بيار بو عاصي جولته على عدد من المراكز الاجتماعية في المتن من مركز الخدمات الانمائية في انطلياس، حيث لفت إلى أنّ منطقة المتن الشمالي لديها احتياجات كبيرة ولن أقول محرومة لان الكلمة مستهلكة مقدراً “جهود الجمعيات الناشطة اجتماعيا في المتن والتي تشكل كثرتها النقطة الإيجابية”.

وأضاف بو عاصي: “هناك جدية وإصرار كبير من قبلنا كـ”قوات لبنانية” للتوصل إلى حل في قانون الانتخاب والنائب جورج عدوان قام بجهد كبير”.

وأشار إلى أنّه “ثمة أمور عالقة وندعو الجميع إلى التضافر لحلها، من لا يقوم بجهد وينتظر انقضاء الاسبوعين عله نعود إلى قانون 60 مخطىء فلا عودة إلى ذلك”.