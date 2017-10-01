ماراتون “المرأة في مراكز القرار” لجهاز تفعيل دور المرأة

انطلق صباحاً الماراتون الذي ينظمه جهاز تفعيل دور المرأة في المجتمع في حزب القوات اللبنانية تحت عنوان “المرأة في مركز القرار” والذي يقام في مدينة جبيل في تمام الساعة الثامنة صباحاً، بحضور الأمينة العامة للحزب الدكتور شانتال سركيس، مرشح الحزب في كسروان شوقي دكاش ، منسق منطقة جبيل شربل أبي عقل، مرشح جبيل زياد حواط، مرشح منطقة البترون فادي سعد، مساعد الأمين العام لشؤون الإدارة فادي ظريفة وعدد من الكوادر الحزبية والفاعليات الاقتصادية والاجتماعية والفنية والرياضية.