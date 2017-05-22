أخبار حزبية

حاصباني يلتقي محافظ الجنوب في سراي صيدا الحكومي

التقى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة غسان  حاصباني محافظ الجنوب منصور ضو ورئيس مصلحة الصحة الدكتور حسن علوية وأعضاء المصلحة وأعضاء التفتيش الصيدلي في سراي صيدا الحكومي.

بالصور: لقاء لحاصباني في “المستشفى التركي” بحضور النائب الحريري والسنيورة

بالصور: لقاء لحاصباني في “المستشفى التركي” بحضور النائب الحريري والسنيورة

حاصباني في ضيافة السينورة

بالصور- حاصباني من مطرانية الروم الأرثوذكس : وجود أصحاب السيادة والسماحة معا يعكس صورة صيدا ولبنان

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المصدر:
فريق موقع القوات اللبنانية

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