حاصباني يلتقي محافظ الجنوب في سراي صيدا الحكومي

أخبار حزبيةالاثنين 22 أيار 2017 حاصباني يلتقي محافظ الجنوب في سراي صيدا الحكوميالتقى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة غسان حاصباني محافظ الجنوب منصور ضو ورئيس مصلحة الصحة الدكتور حسن علوية وأعضاء المصلحة وأعضاء التفتيش الصيدلي في سراي صيدا الحكومي.بالصور: لقاء لحاصباني في “المستشفى التركي” بحضور النائب الحريري والسنيورةبالصور: لقاء لحاصباني في “المستشفى التركي” بحضور النائب الحريري والسنيورة حاصباني في ضيافة السينورةبالصور- حاصباني من مطرانية الروم الأرثوذكس : وجود أصحاب السيادة والسماحة معا يعكس صورة صيدا ولبنانكلمات مفتاحية:سراي صيدا الحكوميغسان حاصبانيمحافظ الجنوبالمصدر: فريق موقع القوات اللبنانية