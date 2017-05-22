بالصور: لقاء لحاصباني في “المستشفى التركي” بحضور النائب الحريري والسنيورة

وصل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة غسان حاصباني الى مقر “المستشفى التركي” في صيدا حيث يعقد لقاء مع الرئيس فؤاد السنيورة، النائب بهية الحريري بحضور أعضاء مجلس الإدارة ومن بينهم النائب ميشال موسى، ومحافظ الجنوب منصور ضو، منسق “تيار المستقبل” في صيدا ناصر حمود، منسق “القوات اللبنانية” في صيدا – الزهراني ادغار مارون ومديري مكتب وزير الصحة ميشال عاد و انجليك خليل.