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حاصباني في ضيافة السينورة

زار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة غسان حاصباني رئيس الحكومة السابق فؤاد السينورة بعد جولة قام بها في صيدا بدأها بلقاء مع فاعليات المدينة الروحية في مقر مطرانية صيدا للروم الأرثوذكس وانتقل من بعدها إلى سراي صيدا الحكومي. وكان لحاصباني لقاء مع أصحاب المستشفيات ومسؤولي مراكز الرعاية الصحية الأولية في الجنوب اكّد خلال على ضرورة تعزيز اللامركزية صحيا.

بالصور- حاصباني من مطرانية الروم الأرثوذكس : وجود أصحاب السيادة والسماحة معا يعكس صورة صيدا ولبنان

بالصور: لقاء لحاصباني في “المستشفى التركي” بحضور النائب الحريري والسنيورة

بالصور – حاصباني: من المهم تعزيز اللامركزية صحيَاَ

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غسان حاصبانيفؤاد السينورة
المصدر:
فريق موقع القوات اللبنانية

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