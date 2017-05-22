حاصباني في ضيافة السينورة

زار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة غسان حاصباني رئيس الحكومة السابق فؤاد السينورة بعد جولة قام بها في صيدا بدأها بلقاء مع فاعليات المدينة الروحية في مقر مطرانية صيدا للروم الأرثوذكس وانتقل من بعدها إلى سراي صيدا الحكومي. وكان لحاصباني لقاء مع أصحاب المستشفيات ومسؤولي مراكز الرعاية الصحية الأولية في الجنوب اكّد خلال على ضرورة تعزيز اللامركزية صحيا.