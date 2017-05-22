حاصباني في ضيافة السينورة

أخبار حزبيةالاثنين 22 أيار 2017 حاصباني في ضيافة السينورةزار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة غسان حاصباني رئيس الحكومة السابق فؤاد السينورة بعد جولة قام بها في صيدا بدأها بلقاء مع فاعليات المدينة الروحية في مقر مطرانية صيدا للروم الأرثوذكس وانتقل من بعدها إلى سراي صيدا الحكومي. وكان لحاصباني لقاء مع أصحاب المستشفيات ومسؤولي مراكز الرعاية الصحية الأولية في الجنوب اكّد خلال على ضرورة تعزيز اللامركزية صحيا.بالصور- حاصباني من مطرانية الروم الأرثوذكس : وجود أصحاب السيادة والسماحة معا يعكس صورة صيدا ولبنان بالصور: لقاء لحاصباني في “المستشفى التركي” بحضور النائب الحريري والسنيورةبالصور – حاصباني: من المهم تعزيز اللامركزية صحيَاَكلمات مفتاحية:غسان حاصبانيفؤاد السينورةالمصدر: فريق موقع القوات اللبنانية