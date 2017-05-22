بالصور – حاصباني: من المهم تعزيز اللامركزية صحيَاَ



أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة غسان حاصباني أنّ: “التوعية جزء أساسي من المنظومة الصحية وهي توفر ليس فقط مشاكل صحية بل مبالغ مالية وتخفف من تخطي السقوف المالية في المستشفيات”.

ولفت خلال لقائه مع أصحاب المستشفيات ومسؤولي مراكز الرعاية الصحية الأولية في الجنوب إلى أنّه من المهم جدا تعزيز اللامركزية صحيا.

وأكّد حاصباني على أنّه يعمل على تفعيل التنسيق بين الجهات الضامنة، وقال: “في هذا الإطار أعدت أحياء لجنة شكلت عام2007 ولم تنعقد منذ ذلك الحين”.

وختم : “أعتمد عليكم في المساعدة على إنجاح تطبيق نحن بصدده ينظم مسألة الدخول إلى المستشفيات ومعرفة عدد الأسرة المتوفر مسبقاً”.